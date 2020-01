Napoli x Lazio | Prováveis escalações, onde assistir, horário, local e palpite

​Além de bola rolando pelos principais campeonatos nacionais do Velho Continente, o meio de semana reserva compromissos eliminatórios pelas Copas. Nesta terça-feira (21), Napoli e Lazio abrem as quartas de final da Coppa Itália, com o jogo de ida sendo realizado na casa da equipe napolitana. Confira a seguir tudo o que você precisa saber sobre este duelo:

​​Ficha técnica e onde assistir

​Ficha técnica: ​Napoli x Lazio ​Motivo: ​Quartas de final da Coppa Itália 2019/20 ​Data: ​21/01/2020 ​Hora: ​16h45 (de Brasília) ​Local: ​San Paolo, em Nápoles (ITA) ​Árbitro: ​Davide Massa ​Onde assistir: ​DAZN

Prováveis escalações

Além da má fase, a equipe napolitana lida com alguns problemas importantes a nível de saúde de seu elenco. Malcuit ainda se recupera de uma lesão ligamentar grave, enquanto Kalidou Koulibaly e Dries Mertens, dois pilares do time, também estão no departamento médico. O zagueiro sofreu uma lesão no ombro, enquanto o atacante trata de um problema no adutor.

O clube da capital italiana também tem os seus desfalques para este importante compromisso. A baixa mais sentida é a do meia Adam Marusic, com uma lesão muscular. Danilo Cataldi e Ricardo Kishna completam a lista de ausências de Inzaghi.

​Provável Napoli: Ospina; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Luperto; Allan, Ruiz, Zielinski; Callejón, Milik, Insigne​. ​Provável Lazio: ​Strakosha; Lazzari, Radu, Acerbi, Gabarron; Luis Alberto, L. Leiva, Milinkovic-Savic; Immobile, Caicedo, Jony.

Últimos cinco jogos

​Napoli ​Lazio ​Sassuolo 1 x 2 Napoli (22/12) ​Juventus 1 x 3 Lazio (22/12) – Supercopa ​Napoli 1 x 3 Inter de Milão (06/01) ​Brescia 1 x 2 Lazio (05/01) ​Lazio 1 x 0 Napoli (11/01) ​Lazio 1 x 0 Napoli (11/01) ​Napoli 2 x 0 Perugia (14/01) – Coppa ​Lazio 4 x 0 Cremonese (14/01) – Coppa ​Napoli 0 x 2 Fiorentina (18/01) ​Lazio 5 x 1 Sampdoria (18/01)

Nosso palpite

Principal concorrente da Juventus nos torneios nacionais nas últimas temporadas, o Napoli vive um 2019/20 irreconhecível. Os diversos problemas de vestiários e bastidores culminaram na saída de Ancelotti, mas a opção por Gattuso tem se revelado bastante equivocada a cada nova atuação napolitana. Na contramão disso, a Lazio faz uma temporada espetacular e tem empilhado goleadas e grandes exibições. O time da capital é favorito, mesmo fora de casa.

Palpite final: Napoli 0 x 2 Lazio