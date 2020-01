Negociação avança e Atlético encaminha empréstimo de jogador avaliado em R$ 3 milhões ao Peñarol

​Através das redes sociais, o​ Atlético-MG oficializou neste sábado (04), a contratação do técnico Rafael Dudamel, que assinou até dezembro de 2021. O treinador chega com grande respaldo da diretoria, já que treinava a Venezuela desde 2016, tendo feito um bom trabalho no comando da Seleção.

Com a oficialização do comandante, as negociações tanto para novas chegadas, quantos para saídas, devem avançar nos próximos dias. O clube, até aqui, é um dos que mais teve jogadores negociados e a lista aumentará: de acordo com o ​jornalista Henrique André , o meio-campista David Terans será negociado com o Peñarol.

As tratativas estão sendo conduzidas por empréstimo, com a equipe uruguaia pagando 100% dos vencimentos do atleta. De acordo com o setorista, a diretoria do Peñarol já confirma o acerto. Terans chegou ao Galo em 2017, vindo do Atlético Rentistas, tendo contrato até junho de 2023.

 O vice-presidente do Peñarol me confirmou que David Terans defenderá o clube Carbonero em 2020. Empréstimo de um ano. Porém, disse não poder responder se os salários serão 100% pagos pelos uruguaios. pic.twitter.com/xz6jPDoYwn — HENRIQUE ANDRÉ (@ohenriqueandre) 4 de janeiro de 2020

“O vice-presidente do Peñarol me confirmou que David Terans defenderá o clube Carbonero em 2020. Empréstimo de um ano. Porém, disse não poder responder se os salários serão 100% pagos pelos uruguaios”, informou Henrique. O atual valor de mercado do meia é de 700 mil euros, cerca 3 milhões de reais na cotação atual.

CRÉDITOS DA FOTO: ​Bruno Cantini/Atlético