Negociações frustradas: Inter esbarra em tentativa de contratar novo lateral

​Se existe uma certeza no Beira-Rio, é esta: o ​Internacional irá contratar um lateral-esquerdo para ser titular do time em 2020. No entanto, essa busca não é tão fácil assim. Após sondar alguns nomes, o clube volta quase que à estaca zero no processo desta contratação.

O clube, em um primeiro momento, tentou Moisés, do ​Bahia. Inclusive, abriu negociações com o time nordestino para ter este nome. Porém, não houve avanço, tanto que a direção foi atrás de outros nomes. Dodô, emprestado pela Sampdoria ao ​Cruzeiro, esteve na pauta também, mas valores foram considerados proibitivos para o momento vermelho. Por fim, se falou sobre a possibilidade de repatriar Guilherme Arana, do Sevilla. Só que os espanhóis aceitariam liberá-lo somente de forma definitiva, e comprar um atleta deste quilate também é algo fora da realidade do clube gaúcho.

Nesta quarta-feira, o plantel do Inter se reapresenta para começar os trabalhos da nova temporada. Zeca, Natanael e Uendel são os laterais-esquerdos disponíveis para o técnico Eduardo Coudet. O primeiro deve ser incluído em algum negócio, enquanto os demais são considerados insuficientes. Sim, buscar um nome para esta posição deve seguir como prioridade no Gigante, afinal, para quem deseja mudar de patamar, depender de atletas que não deram retorno ou que estão marcados pela torcida é um risco grande demais a se correr.

