Negócio avança, e Cleiton pode nem voltar ao Galo após Pré-Olímpico; valor passa dos R$ 23 milhões

​O goleiro Cleiton, no momento, está com a seleção brasileira na disputa do Pré-Olímpico Sul-Americano. No entanto, após a competição, a tendência é de nem volte ao ​Atlético-MG. A negociação para uma transferência ao Red Bull Bragantino, que em um primeiro momento havia emperrado, avançou e deve ser sacramentada a qualquer momento, segundo apuração do ​Uol Esporte.

Quem será o grande campeão da Taça Kaiser 2020? Vasco de Esmeralda Inter FC Gaúcho FC América FC Salto do Norte EC Fortaleza

Fala Zezé, Bom dia! Já pensou esse time do galo para 2020? 1️⃣ Cleiton

2️⃣ Guga

3️⃣Gabriel

4️⃣ Rabello

6️⃣ Dodô

5️⃣ Jair

8️⃣Allan

 Cazares

7️⃣ Marquinhos

2️⃣3️⃣ Roger Guedes

9️⃣ Gilberto Acredito que seria mais fácil tirar o Gilberto do Bahia, investir mesmo no Guedes #atletico — Matheus Felipe (@usertheus) January 14, 2020

Inicialmente, a bonificação que seria repassada aos empresários do jogador estava indefinida, o que fez com que a transação ficasse travada. Agora, isso já foi ajustado, com os agentes abrindo mão da bonificação e disponibilizando 10% dos direitos econômicos por 500 mil euros. Outros 4,5 milhões de euros seriam pagos ao Galo, que cederia 50% do jogador. No entanto, uma pequena fatia deste montante ficará com o Marcílio Dias-SC, que tem direito a um percentual por ser o clube formador do profissional e repassará outros 10%. Ou seja, o total da negociação ficará em 5 milhões de euros (cerca de R$ 23,2 milhões) por 70% dos direitos econômicos.

CAP vendendo o Bruno Guimarães por 110M de reais. Galo vai receber 20M pelo Cleiton. Recebeu 9 pelo Alerrandro. Vai receber 12 pelo Cazares. E os gênios aplaudem. Aí ao longo do ano esquecem que avalizaram esses negócios e quando a real bater é só chamar jogador de vagabundo. — Roberto Gallo (@gallomineiro) January 23, 2020

O Atlético-MG, equipe com a qual Cleiton, de 22 anos, tem contrato até dezembro de 2022, seguirá com 20% do goleiro, enquanto seu estafe permanecerá com os 10% restantes. Ou seja, uma futura venda poderá significar nova entrada de recursos. Cogitou-se deixar 5% com o Marcíio, que optou em receber mais dinheiro agora por conta de sua precária situação financeira.

Para mais informações do Atlético-MG, clique ​aqui.