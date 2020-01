Netflix prepara série documental sobre a vida de Neymar, crava jornal

​Campeão da Libertadores, da Champions League, medalhista de ouro nas Olimpíadas, camisa 10 da Seleção Brasileira… e estrela de cinema? Neymar já tem um vasto currículo dentro das quatro linhas aos 27 anos, mas vira e mexe se aventura em alguma outra área de atuação, inclusive tendo participado da série ​’La Casa de Papel’, original da Netflix, em 2019. A mesma plataforma, por sinal, já aparenta ter outro projeto futuro envolvendo o craque brasileiro.

​​De acordo com a apuração do jornal ‘Le Parisien’, a plataforma de streaming mundialmente conhecida produzirá uma série documental sobre a vida de Neymar. Apesar de nenhuma das partes confirmar a informação, a fonte crava que equipes de filmagem têm ‘passe livre’ nos treinamentos e demais atividades do brasileiro no Paris Saint-Germain, acompanhando regularmente o dia a dia do camisa 10. O formato e duração do material envolvendo o craque formado no ​Santos, no entanto, ainda estão sob sigilo.

O projeto da Netflix envolvendo Neymar visa aprofundar o diálogo da plataforma com o universo futebolístico. Algumas produções bastante interessantes sobre clubes e grandes lendas do esporte ganharam destaque nos últimos anos, em especial o ‘Juventus: Prima Squadra’ (sobre a Juventus) e ‘Boca Juniors Confidencial’.