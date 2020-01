Neto quebra o orgulho e admite que sonha com transferência de jogador do Palmeiras ao Corinthians

​A estreia oficial do ​Palmeiras na temporada 2020 – após o título na Flórida Cup – impressionou bastante gente. A goleada por 4 a 0 sobre o Ituano marcou a reestreia oficial de Vanderlei Luxemburgo pelo clube alviverde e o treinador sabe que tem muitas responsabilidades em suas mãos. Uma delas é recuperar atletas perseguidos pela torcida, com destaque para Lucas Lima. Com um dos maiores salários do elenco, o camisa 20 ainda não apresentou seu melhor desempenho desde que chegou à Academia de Futebol, no fim de 2017.

Pelo menos na estreia do Paulistão, o armador não decepcionou o “Professor” com uma atuação de gala, com direito a golaço no segundo tempo. O desempenho de Lucas Lima foi tão significativo que rendeu elogios do apresentador Neto, ferrenho crítico do meia do Palmeiras. No ano passado, o ex-jogador do ​Corinthians ironizou várias vezes o jogador, com direito a parabéns pelo “jejum” de um ano sem balançar as redes.

Entretanto, a opinião de Neto parece estar mudando. Durante edição de seu programa na TV Bandeirantes, “Donos da Bola”, o apresentador entregou o troféu “Pé de Rato” ao camisa 20 do Palmeiras – claramente uma provocação ao desafeto -, porém deixou claro que ainda aguarda o bom futebol de Lucas nos tempos de Santos em 2015 e 2016. “S e você conseguir fazer 10 gols no ano, eu quebro esse pé. Ô, Lucas Lima, você é bom jogador. Queria ver você no Corinthians, mas com vontade de jogar bola”, disse o ex-camisa 10 do Timão na ​edição do último dia 21 .