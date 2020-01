No dia em que o mundo aprendeu o morte trágica de Kobe Bryant, Neymar aponta dois gols e dedicando o segundo à estrela da NBA. O craque brasileiro do Paris Saint-Germain está imparável, e afirmou estar de regresso ao seu melhor nível.

E vão 13 gols para Neymar para o Campeonato francês! Antes do jogo da 21a rodada frente ao Lille, um dos pretendentes aos lugares de acesso às competições europeias, o astro brasileiro tinha 11 gols, atrás de Ben Yedder (14 gols) e do companheiro Mbappé (13 gols), compartindo a terceira colocação da lista dos artilheiros com Moussa Dembélé e Diallo. Este foi o sétimo jogo consecutivo do PSG para a liga francesa com Neymar a marcar. Apontou 9 gols nesse período.

No estádio Pierre-Maurroy, o LOSC ainda não somava qualquer derrota esta temporada na Ligue 1, até que Neymar pisou o campo, fixando o resultado de 0 a 2 para o time parisiense. No mesmo tempo, o avançado do Mónaco, Ben Yedder, não marcou no respetivo compromisso, e muito menos Mbappé que desperdiçou várias chances de gol frente ao Lille. No norte da França, o show foi todo do brasileiro, e nas casas de apostas na Europa, como a Betclic, sua cotação para artilheiro da liga francesa 2019/2020, não para de baixar. Atualmente é de 2.80 no dito bookmaker.

Semana após semana, o ex-santista vem se aproximando do topo e deixando as dúvidas sobre sua condição física para trás. O 10 do Escrete tem evoluído para um estado de forma mais condizente com suas capacidades, sendo mesmo o mais eficaz entre os pretendentes a artilheiro da Ligue 1. Neste momento, a estrela do PSG tem média redonda de 1 gol por jogo, tendo feito 13 gols em 13 jogos apenas, depois de falhar vários encontros por mais uma lesão, que desta vez, parece mesmo ultrapassada. Por isso, é melhor aproveitar mesmo a cotação acima referida, não deixando passar o bónus Betclic de 2020, analisado pelo site Sportytrader. Neymar está decidido em arrasar!