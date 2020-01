Neymar arranca na ‘corrida’ pela Chuteira de Ouro; centroavante italiano ainda lidera

​Em nossa última atualização da corrida pela Chuteira de Ouro 2019/20, nenhum brasileiro figurava no ​top-10. É verdade que este cenário ainda se mantém, mas agora há um camisa 10 com ‘fome de bola’ querendo entrar na briga pela premiação: Neymar.

Com nove gols anotados ao longo de suas últimas sete aparições no campeonato francês, o craque do Paris Saint-Germain chegou aos 13 gols na competição, marca que lhe garante, de momento, 26 pontos no ranking da Chuteira de Ouro. Nas cinco grandes ligas da Europa – Alemanha, Inglaterra, França, Espanha e Itália -, cada bola na rede vale dois pontos.

Como destaca o ​Blog do Rafael Reis, esta arrancada levou Neymar ao posto de brasileiro melhor classificado no levantamento: 15ª colocação, mesma posição de João Pedro, meia revelado pelo Santos que defende a camisa do Cagliari (ITA).

Quem segue inabalável na liderança é o centroavante italiano Ciro Immobile, que tem 23 gols na Serie A Tim 2019/20, ou seja, 46 pontos totais. Ele é seguido de perto por dois camisas 9 que estão em ação no futebol alemão: Robert Lewandowski (21 gols/42 pontos) e Timo Werner (20 gols/40 pontos). Maiores craques dos gramados atual, ​Cristiano Ronaldo e ​Lionel Messi figuram no top-10, com 17 e 14 gols cada, respectivamente.