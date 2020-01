No “vermelho”, Botafogo encerra tratativas e define situação contratual de Cavalieri

Sem dinheiro para grandes investimentos, o ​Botafogo aposta em jogadores baratos e que chegam para somar no estilo de jogo do técnico Alberto Valentim. Atletas com altos salários e que terminaram a temporada de 2019 em baixa dificilmente permanecerão na equipe, cabendo à diretoria botafoguense oficializar decisões nas próximas semanas.

Jogadores ”em promoção” no mercado brasileiro! Qual deles você gostaria de ver no seu time? Tardelli Fred Elias Thiago Neves

​​

Apesar do desejo, o Botafogo pode perder Gatito. O arqueiro está valorizado no mercado e já foi especulado nos bastidores do Grêmio, que procura um goleiro de segurança, já que Paulo Victor não correspondeu na última temporada. Diante do temor de perder um dos destaques, o Alvinegro renovou o contrato de Diego Cavalieri por mais uma temporada.

O contrato do jogador 37 anos tinha encerrado no dia 31 de dezembro e tanto o goleiro, quanto a diretoria, demonstraram o interesse na renovação contratual. Em 2019, Cavalieri atuou em 19 partidas e ajudou o clube na campanha de reabilitação no Campeonato Brasileiro. Segundo o site ​Fogão Net, o atleta é visto como exemplo dentro e fora de campo pelo o elenco do Glorioso.

RENOVOU! O Botafogo acertou a renovação de contrato do goleiro Diego Cavalieri. Com ótimo desempenho quando esteve a frente do gol alvinegro, o goleiro permanecerá por mais uma temporada no alvinegro. — Soccer News Botafogo (@SNBotafogo) 3 de janeiro de 2020

O experiente goleiro chegou ao Botafogo no inicio de 2019, já que estava livre no mercado após rescindir com o Crystal Palace, da Inglaterra. Atualmente, seu valor de mercado é de 500 mil euros, cerca 2 milhões de reais na cotação atual. A extensão contratual seria um pedido especial de Valentim.