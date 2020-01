Noite da família Amaral na festa de Bom Jesus da Misericórdia do Povoado Bonito tem Marcello Topadinho

A noite religiosa e festiva desta quarta-feira, 29 de janeiro, na festa do Povoado Bonito, em Piaçabuçu, ficou sob a responsabilidade da família Amaral. Logo após a celebração presidida pelo Padre Wanderley, pároco da matriz de São Francisco de Borja, a comunidade e os visitantes poderão curtir a programação cultural e festiva que contará com show do cantor Marcello Topadinho.

A vereadora Loura Amaral, fiel católica que há muito tempo acompanha as festividades do Bom Jesus da Misericórdia do Povoado Bonito, falou de sua devoção e também da felicidade de poder junto com o povo da comunidade e os visitantes, participarem da celebração litúrgica desta quarta-feira, 29, quando os integrantes de sua família são noiteiros, tendo o prazer de proporcionar também momentos de alegria e entretenimento com a realização do show de Marcello Topadinho, logo após a programação religiosa.