Notas do ENEM são divulgadas; saiba como consultar

Atenção, estudantes! Os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), edição 2019, foram divulgados nesta sexta-feira (17). Segundo o governo, os candidatos que fizeram o exame no ano passado já podem consultar o desempenho individual na página oficial do participante. Além disso, o resultado está disponível no aplicativo do Enem 2019.

Veja aqui sua nota

Vale lembrar que o desempenho divulgado hoje é destinado para quem fez o Enem 2019 e já tem o diploma de ensino médio. Quem fez o exame como “treineiro” só poderá ver os resultados a partir de março.

No boletim de desempenho, os estudantes podem conferir os pontos das quatro áreas de conhecimento avaliadas pelo exame: linguagens, ciências humanas, ciências da natureza e matemática, além da redação.

Segundo normas do ENEM, a nota da redação varia de zero a 1.000. O espelho da redação (texto digitalizado do estudante) será disponibilizado em março.

Saiba como usar sua nota do ENEM

O estudante poderá usar sua nota do Enem para tentar uma vaga no ensino superior, através do Prouni (Programa Universidade Para Todos) e pelo Sisu (Sistema de Seleção Unificada), e no financiamento oferecido pelo governo federal, o Fies (Fundo de Financiamento Estudantil).

Os programas já contam com os cronogramas definidos. Confira a seguir:

Cronograma SISU

Inscrições – 21 a 24 de janeiro

Resultado da Chamada Regular – 28 de janeiro

Prazo para participar da lista de espera – 29 de janeiro a 4 de fevereiro

Convocação dos candidatos em lista de espera pelas instituições – 07 de fevereiro a 30 de abril

Veja também: MEC libera consulta de vagas para o SISU 2020; confira os cursos disponíveis

Cronograma Prouni

Inscrições: 28 de janeiro a 31 de janeiro

Divulgação de resultados da primeira chamada: 4 de fevereiro

comprovação das informações e eventual processo seletivo próprio das instituições (primeira chamada): 04 a 11 de fevereiro

registro no Sisprouni e emissão dos termos pelas instituições (primeira chamada): 04 a 14 de fevereiro

divulgação dos resultados da segunda chamada: 18 de fevereiro

comprovação das informações e eventual processo seletivo próprio das instituições (segunda chamada): 18 a 28 de fevereiro

registro no Sisprouni e emissão dos termos pelas instituições (segunda chamada): 18 de fevereiro a 3 de março

Cronograma Fies

Inscrições: 05 a 12 de fevereiro

divulgação dos resultados das modalidades Fies e P-Fies: 26 de fevereiro

complementação da inscrição no Fies: 27 de fevereiro a 2 de março

complementação da inscrição postergada: 3 a 5 de março

lista de espera – modalidade Fies: 28 de fevereiro a 31 de março