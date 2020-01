Nova casa? Milan recebe sondagem e pode negociar Lucas Paquetá nesta janela

​Passando por um ​momento delicado em sua vida pessoal e profissional, Lucas Paquetá, de apenas 22 anos, pode viver mais uma mudança importante em sua carreira já nos próximos dias. A pedido do próprio atleta e de seus representantes, Paquetá pode ser negociado pelo Milan ainda nesta janela de verão, que se encerra no próximo dia 31 de janeiro.

De acordo com a apuração do Blog do Menon, o clube rossonero tem conversas ativas com a Fiorentina, que tenta fechar a aquisição do jovem armador via empréstimo. Caso o acordo seja sacramentado, Lucas Paquetá defenderá a camisa da Viola durante o próximo semestre, até o final da temporada 2019/20.

Contratado pelo Milan em outubro de 2018, o camisa 39 se apresentou ao gigante italiano em janeiro do ano passado. Viveu bons momentos sob o comando de Gattuso, mas a saída do treinador gerou grande impacto em seu prestígio e minutagem no clube. Convivendo com o banco de reservas e a solidão, vem apresentando sintomas de ansiedade e depressão.