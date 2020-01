Nova lesão: Marcos Vinícius sente dores e faz pré-temporada ‘individual’ no Botafogo

​O ​Botafogo fez sua pré-temporada em Domingos Martins, no Espírito Santo, mas não contou com 100% de seu elenco. O meio-campista Marcos Vinícius se queixou de dores no joelho e não participou de atividades com o grupo comandado por Alberto Valentim. O jogador se reapresentou com a lesão.

O jogador de 25 anos esteve presente com a delegação, mas só fez trabalhos de recuperação da parte física. Em dezembro, Marcos sentiu um desconforto na coxa na partida contra o ​Ceará, no Estádio Nilton Santos, pela última rodada do Brasileirão, mas não pareceu ser grave.

O preparador físico do alvinegro carioca, Felippe Capella, explicou que o jogador tem sido gradativamente integrado ao grupo e que ainda não participou de forma efetiva dos treinamentos. “A gente tá tendo um cuidado todo especial para que ele possa fazer uma excelente temporada, em termos físicos e técnicos, é um garoto que vai ajudar muito a gente”, afirmou.

Marcos Vinícius treinou separadamente em 11 dos 12 dias de pré-temporada da equipe no Espírito Santo. O meia fez trabalhos físicos de recuperação, velocidade e equilíbrio. A expectativa dos profissionais é que o jogador retorne aos treinos coletivos na próxima semana.

“Vemos muito potencial nele e a gente está tendo esse cuidado de não acelerar nenhum processo por conta da lesão dele. Eles já estão fazendo a transição com o Leandrinho (fisiologista), que é o responsável, e está evoluindo de maneira bem positiva”, completou. Com histórico de lesões, Marcos Vinícius chegou ao alvinegro em 2017 e disputou apenas 47 jogos, média de 15,6 por ano.

Custo alto, benefício 0.

Marcos Vinicius para o Botafogo somente custo, investimento sem retorno nenhum.

A conselho de notáveis poderia se reunir com o seu staff e negociar a recisão de seu contrato.

Quando mudar para S/A, espero que este jogador não esteja no elenco. — Gerson Santos (@gerson_fogo) January 22, 2020

Neste domingo (26), o Botafogo enfrenta o Macaé, no Estádio Nilton Santos, às 19h (de Brasília), pela 3ª rodada do Campeonato Carioca. O Glorioso perdeu os dois primeiros jogos do estadual e precisa se recuperar na competição.