Nova realidade? Apenas dois jogadores “de fora” compõem grupo do Cruzeiro contra o Tombense

​ Na estreia do Campeonato Mineiro, o ​Cruzeiro venceu o Boa Esporte por 2 a 0. E, neste sábado, a equipe volta a campo pela segunda rodada do Estadual para enfrentar o Tombense com um cenário que há muito tempo não é realidade pelos lados da Toca da Raposa. Acostumado a contratar grandes estrelas nos últimos anos, o time iniciará o duelo das 19h30min com, no máximo, dois jogadores que não são oriundos das categorias de base do clube.

Como destaca o ​Uol Esporte, esta realidade começou a mudar no meio da semana, mas agora é ainda mais forte por conta das ausências dos goleiros Fábio e Rafael e do meia Rodriguinho, que sequer viajaram. E mais: a maioria dos garotos presentes na delegação subiram recentemente ao elenco profissional. De todos os 20 relacionados para esta partida, apenas o zagueiro Léo, que fez sua base no Grêmio, e o lateral-direito Edilson, revelado pelo Avaí, são de fora. Aliás, entrando em campo, os dois serão os únicos jogadores com mais de 24 anos.

Isso já é reflexo, claro, da necessidade que o Cruzeiro tem de reformular sua administração. Na Série B do Campeonato Brasileiro e com cerca de R$ 800 milhões de dívidas a pagar, a Raposa não possui condições de arcar com salários exorbitantes e, por isso, aposta na meninada para tentar se reerguer.

Relacionados Cruzeiro x Tombense:

Goleiros: Vitor Eudes e Vinicius

Laterais: Edilson, Valdir, R. Santos e Matheus Pereira

Zagueiros: Arthur, Cacá, Edu e Léo

Meias: Adriano, Liberato, Jadsom, Marco Antônio e Maurício

Atacantes: A. Jesus, Caio, Judivan, Popó e Welinton — Adilson Martins (@adilsonmartinse) January 24, 2020

Tombense: Felipe; David, Admilton, Matheus Lopes e João Paulo; Rodrigo, Ibson e Marquinhos; Gersinho, Ortega e Rubens. Técnico: Eugênio Souza.

Cruzeiro: Vitor Eudes; Edilson, Léo, Cacá e Rafael Santos; Jadsom, Adriano; Maurício, Alexandre Jesus e Welinton; Judivan (Vinicius Popó). Técnico: Adilson Batista.

