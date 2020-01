Novas regras do FGTS começam a valer para saque-aniversário; veja o que muda

Os trabalhadores que optarem, a partir deste ano, pela modalidade de saque-aniversário de parcela do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) vão ter que esperar, por pelo menos dois anos, para voltar ao saque-rescisão.

Segundo informações da Caixa, para aderir ao saque-aniversário é necessário manifestar interesse pelo site do FGTS (na seção “saque-aniversário”, realizando cadastro pelo número do CPF) ou no aplicativo “FGTS”, que está disponível para download na Google Play Store (para dispositivos com sistemas Android) ou na Apple Store (para iPhones).

A Caixa Econômica alerta, em seu site, para o fato de que ao fazer a opção pelo saque-aniversário, “o trabalhador não poderá sacar o total da conta por motivo de demissão, mas tem direito a todas as demais modalidades de saque, incluindo o saque da multa rescisória. Ficam mantidos os saques para a compra da casa própria, doenças graves, aposentadoria e outros casos já previstos anteriormente na Lei”.

De acordo com o texto, uma medida provisória, o cronograma está de acordo com o aniversário do beneficiário.

Mês do aniversário Data do Saque Janeiro e Fevereiro Abril a Junho / 2020 Março e Abril Maio a Junho / 2020 Maio e Junho Junho a Agosto / 2020 Julho Julho a Setembro / 2020 Agosto Agosto a Outubro / 2020 Setembro Setembro a Novembro / 2020 Outubro Outubro a Dezembro / 2020 Novembro Novembro/2020 a Janeiro/2021 Dezembro Dezembro/2020 a Fevereiro/2021

Lembrando que o saque-aniversário do FGTS já está em vigor. A modalidade será para quem optar por receber parte do FGTS a cada ano.

Caso opte pelo saque-aniversário, o trabalhador vai poder retirar o saldo do FGTS para a casa própria, em caso de doenças graves, de aposentadoria e de falecimento do titular, algumas das hipóteses previstas para saque.

a modalidade permitirá a realização de saques anuais;

os interessados em migrar para a modalidade terão que comunicar a a decisão à Caixa Econômica a partir de outubro;

ao confirmar a mudança, o trabalhador deixará de efetuar o saque em caso de rescisão de contrato de trabalho.