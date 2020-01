Novas rivais: São Paulo Feminino perde duas jogadoras para o Palmeiras

​Campeão do Brasileirão A2 e vice-campeão do Paulistão, o São Paulo viveu um ótimo ano em seu ​futebol feminino. Apesar de não ter conseguido destronar o Corinthians na competição doméstica, o Tricolor Paulista se despediu de 2019 com o sentimento positivo, afinal, cravou seu retorno à elite nacional e disputou uma decisão. Mas o início do novo ano não reservou boas notícias para o clube do Morumbi na modalidade.

​​Como noticia o site ​A Tribuna, duas jogadoras que fizeram parte do elenco tricolor em 2019 se despediram do clube na última terça (31), quando seus contratos se encerraram: a atacante Ottila e a meio-campista Ary Borges, capitã da equipe durante a temporada. O agravante das saídas é que as duas jogadoras passarão a vestir verde em 2020, já que ambas fecharam com o Palmeiras para esta nova temporada.

A ‘pulada de muro’ frustrou a torcida são-paulina e gerou reações acaloradas nas redes sociais. De acordo com a fonte acima citada, Ary Borges, uma das atletas que faz parte do projeto tricolor a mais tempo, teria assinado pré-contrato com o Palmeiras ainda com o ano em andamento, sem que o São Paulo tivesse chance de tentar negociar/igualar a proposta. O mal-estar entre as partes é evidente, principalmente pelo fato da camisa 10 ter se posicionado como uma das referências da consolidação do time feminino tricolor.

O pessoal chamando o Ary Borges de traíra pq foi pro Palmeiras… querem tratar jogadoras do futebol feminino igual aos jogadores do masculino como se tivesse alguma equidade entre as categorias. Mas enquanto tem essa disparidade enorme querer amor a camisa das gurias é demais né — Grêmio não vende craque, dá de presente! (@fraanhoffmann) January 1, 2020

Como qualquer profissional de qualquer área, Ary Borges e Ottila têm o direito de buscar os caminhos que julgam ser melhores para as suas respectivas carreiras. As cifras, estrutura e bastidores do futebol feminino são muito diferentes do glamour que existe na elite do futebol nacional masculino, ou seja, qualquer tipo de comparação é injusta e assimétrica.

Crédito da foto de cobertura: Divulgação/São Paulo