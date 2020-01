Novela se arrasta, e Flu aguarda retorno do Liverpool para anunciar compra de volante

​Ele chegou às Laranjeiras como um “desconhecido”, mas jamais deixou o time titular. Pois agora o ​Fluminense quer, a todo custo, manter o meio-campista Allan para 2020 e aguarda a definição de uma novela que já se arrasta há um bom tempo.

Qual é a melhor contratação da janela de transferência até o momento? Luan – Corinthians Jesualdo Ferreira – Santos Pedro Rocha – Flamengo Coudet – Internacional

se o allan ficar no fluminense e que ele fique se Deus quiser, seria uma boa ter ele no marketing no novo uniforme, o que vocês acham? #ficadica @UmbroBrasil! 🇭🇺 — Livinho do Flu (@LivinhodoFlumi1) January 3, 2020

O atleta pertence ao Liverpool, e o Tricolor, após ver negada sua proposta para adquirir 50% dos direitos econômicos, agora espera por resposta de oferta já virou relativa à compra de 80%. É fato, porém, que o assunto já se arrasta mais do que o desejado, uma vez que a ideia da cúpula carioca era resolver a pendência até a última quinta-feira, 2 de janeiro.

O jogador deseja seguir nas Laranjeiras, tanto que recentemente viajou à Inglaterra para tentar encaminhar seu futuro. O Liverpool, que comprou Allan em 2015 quando este ainda atuava na base do ​Internacional – o atleta, por conta de problemas para conseguir a documentação para atuar no país europeu, acabou emprestado para vários times, mas em nenhum teve grande sequência -, busca o melhor negócio possível, tanto que um novo empréstimo está descartado, e a ideia é, sim, ficar, no máximo, com 20% do volante, que logo ali na frente poderá assinar um pré-contrato e sair de graça.

Meu sonho é o Fluminense anunciando a permanência do Allan sem ser por empréstimo — Lima 🇮🇹 (@Oliveira_FFC) January 3, 2020

Conforme o ​Uol Esporte, o Flu aposta que, aos 22 anos, o profissional ainda pode se valorizar bastante, e a principal esperança, no momento, está em uma convocação para a Olimpíada de Tóquio. Ou seja, mesmo que tenha ficado de fora da lista de André Jardine para o Pré-Olímpico, vê no jogador um futuro promissor. Allan recebeu uma ligação do técnico Odair Hellmann, que diz contar com o seu futebol, e mantém contato diário Mário Bittencourt, responsável pelo futebol tricolor.

Para mais notícias do Fluminense, clique ​aqui.