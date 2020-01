Novo alvinegro: Botafogo acerta contratação de meia ex-Athletico

​Bastante ativo no mercado de transferências, o ​Botafogo está próximo de anunciar seu sexto reforço para 2020: trata-se do meio-campista Bruno Nazário, de 24 anos, que defendeu o Athletico Paranaense durante o ano passado.

​​Como noticia o ​Globoesporte, o Glorioso já está acertado com o jogador e o aguarda em terras cariocas na próxima terça-feira (7), para realização de exames médicos e assinatura de contrato. O vínculo será via empréstimo válido por uma temporada, tendo em vista que o passe do atleta pertence ao Hoffenheim, da Alemanha.

Bruno Nazário atuou em 21 partidas pelo Furacão ao longo da temporada passada, somando uma assistência, mas sem gols anotados. Apesar de já ter fechado com um meio-campista, o Alvinegro segue em tratativas para fechar com o chileno Ignacio Jara, do Cobreloa.

Bruno Nazário jogará no Botafogo em 2020. Meia colecionou os troféus em 2018 e 2019, apesar das lesões graves. Boa sorte pra ele — Juliano Lorenz Oscar (@fusketa) January 5, 2020

Além do meia ex-Furacão, o Botafogo já oficializou os seguintes reforços: Ruan Renato (zagueiro), Guilherme Santos (lateral-esquerdo), Thiaguinho (volante), Pedro Raúl (atacante) e Alexander Lecaros (atacante).