Novo cenário e teto salarial: os desafios para o acerto entre Cruzeiro e Mattos

​Passando por uma situação inédita em sua história, o ​Cruzeiro age de forma cautelosa em suas decisões estruturais/administrativas. O processo de reconstrução precisa ser minucioso e, nos bastidores do clube, há um nome ideal para liderá-lo na área esportivo: Alexandre Mattos. O acerto com o dirigente, no entanto, não é considerado simples.

Qual é a melhor contratação da janela de transferência até o momento? Luan – Corinthians Jesualdo Ferreira – Santos Pedro Rocha – Flamengo Coudet – Internacional

​​De acordo com o ​UOL Esportes, o dirigente está livre no mercado desde sua demissão pelo Palmeiras (início de dezembro) e é aguardado em Minas Gerais já nos próximos dias para uma reunião com o clube mineiro. A história de Mattos na Raposa e o papel que o clube irá lhe oferecer – de concentrar grande parte das responsabilidades do departamento de futebol ao lado de Pedro Lourenço -, são os trunfos do Cruzeiro para conseguir contratá-lo mesmo em meio a este cenário de adversidade.

Acho que o @Cruzeiro não devia negociar ninguém ainda antes da chegada do Alexandre Mattos ou qualquer outro que vier — Luis Fernando Rodrig (@luislecao981) January 4, 2020

O clube mineiro não fará grandes contratações para seu elenco e estabeleceu um teto salarial de R$ 150 mil para jogadores, panorama bem diferente daquele que Mattos encontrou ao chegar ao clube em 2012 e ainda mais diferente do que ele tinha à disposição no Verdão. Desta forma, não é errado dizer que o dirigente precisará se ‘reinventar’ se aceitar o desafio de comandar a reconstrução celeste.