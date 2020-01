Novo reforço: Fluminense aguarda atacante peruano para assinatura de contrato

​O ​Fluminense está bem próximo de fechar com seu sétimo reforço para a temporada 2020. Após sacramentar as chegadas de Felippe Cardoso, Caio Paulista, Yago Felipe, Henrique, Egídio e Hudson, o clube das Laranjeiras depende apenas de ‘pequenos detalhes’ para fechar a contratação de uma das grandes joias atuais do futebol peruano.

​​De acordo com a apuração do ​UOL Esportes, o jovem atacante Fernando Pacheco, de 20 anos, é aguardado em terras cariocas neste final de semana para terminar de costurar o acerto com o Tricolor. Revelação do Sporting Cristal e dono da camisa 10 da Sub-23 do Peru, o garoto custará US$ 700 mil (R$ 2,8 milhões) aos cofres do Fluminense, que irá adquirir 50% de seus direitos econômicos. O contrato será de três anos.

A vinda de Fernando Pacheco ao Brasil, no entanto, será apenas para concluir a transferência ao clube carioca. O jogador perderá as primeiras semanas da temporada pelo Fluminense, que já o liberou para defender a seleção peruana no Torneio Pré-Olímpico, programado para acontecer na Colômbia entre os dias 18 de janeiro e 9 de fevereiro.

Visto como uma das grandes promessas de seu país, Pacheco foi carinhosamente apelidado de ‘Mbappé’, por ser um jogador de velocidade, força e arrancada. Anotou 8 gols e distribuiu 17 assistências em 77 jogos pelo Sporting Cristal, seu clube formador.