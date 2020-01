Novo reforço! Tottenham anuncia meio-campista que estava na mira de rival londrino

Tem novo reforço no Tottenham! O clube londrino acertou a chegada do meio-campista Gedson Fernandes, do Benfica. Ele ficará na capital inglesa por empréstimo até o final da temporada 2020/2021, quando poderá se optar pela contratação em definitivo do atleta de 21 anos, que chegou a ser cogitado, também, por Chelsea e West Ham.

Os Spurs buscaram o jogador depois que Moussa Sissoko foi submetido a uma cirurgia que o obrigará a ficar longe dos gramados por por três meses. Além disso, Christian Eriksen está muito perto de deixar a equipe rumo à Inter de Milão, enquanto Victor Wanyama se encontra totalmente fora dos planos do técnico José Mourinho.

A nova contratação do Tottenham, muito embora ainda não tenha experiência de ter jogado em uma das cinco grandes ligas da Europa, representa a seleção portuguesa desde a categoria sub-15. Além disso, já defendeu o time principal do seu país em duas oportunidades. Ele atuou regularmente no Benfica na última temporada, mas se desentendeu com o técnico Bruno Lage e ficou para trás na lista de opções. Agora, o objetivo é ressuscitar sua incipiente carreira no norte de Londres, onde terá a tarefa de ajudar seu novo clube a melhorar a campanha na Premier League (é apenas oitavo colocado) e levá-lo à zona de classificação à próxima ​Liga dos Campeões, competição da qual é o atual vice-campeão.