O Jeito que você segura a mão do seu par diz muito sobre o seu relacionamento

A linguagem corporal pode transmitir muito sobre você, bem como a pessoa com quem você está interagindo. Se você está em um relacionamento, você é um detentor de mão? Algumas pessoas são, outras não são.

A maneira como você pega a mão do seu parceiro pode ter um significado oculto por trás dela. Se você preferir não dar as mãos ao seu parceiro, provavelmente há um significado oculto por trás disso também!

A maneira como você dá as mãos ao seu parceiro pode revelar muito sobre o seu relacionamento. Que tipo de suporte de mão você é?

1. Palmas virada para baixo

Se você segurar as mãos com a palma voltada para baixo, é um sinal de que seu relacionamento é baseado no afeto, mas não na paixão. Quem coloca a palma da mão para baixo tem uma personalidade mais forte entre vocês dois. Essa pessoa é mais decisiva e muitas vezes toma iniciativa.

2. Dedos Intertravados

De mãos dadas com os dedos entrelaçados simboliza a paixão. Se uma das mãos está mais relaxada que a outra, pode ser um sinal de que uma pessoa não está no relacionamento. Se vocês dois segurarem a mão do outro com firmeza, é sinal de que você tem uma conexão forte.

3. Segure um dedo

De mãos dadas com um dedo significa que você valoriza sua independência. Você se sente perto do seu outro significativo, mas ambos sabem respeitar o espaço e a privacidade um do outro. Por outro lado, também pode significar que seu relacionamento não é tão forte quanto costumava ser.