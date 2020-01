O Mister Voltou! Jorge Jesus retorna ao Brasil

​O Mister voltou! Jorge Jesus desembarcou no Rio de Janeiro na manhã desta segunda-feira (20) e ‘indicou’ permanência no ​Flamengo. Em seu retorno, o português falou sobre ambição de conquistar mais títulos, conversas em relação a ampliação contratual e antecipou ‘papo’ com Gabigol.

O treinador multicampeão na última temporada falou em encerrar com “especulações” e admitiu reunião com representantes do Rubro-Negro para tratar de seu vínculo com clube. “O importante é que estou aqui, estou no Flamengo, um dos maiores clubes do mundo. O restante é secundário”, ressaltou.

Em 2019, Jorge Jesus se reuniu com o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, com o vice de futebol, Marcos Braz, e com o diretor-executivo da pasta, Bruno Spindel. “Da minha parte, eu disse que só gostaria de pensar quando acabasse o Mundial e foi isso. Estou chegando no Brasil e, seguramente, estamos em sintonia e vamos conversar. Não vai haver problema”, completou.

Referência para o elenco, o experiente comandante garantiu que vai conversar com Gabigol, mas que decisão é do atleta e de seu clube. O camisa 9 terminou seu empréstimo junto à Inter de Milão, da Itália, e ainda não definiu seu futuro.

“Vocês sabem tão bem quanto eu. O Gabigol é um jogador que não é do Flamengo. A opção será sempre do clube dele e dele, mas com a minha chegada ao Brasil vou ter a possibilidade de conversar com ele. Tenho uma confiança muito grande nele, um carinho especial por ele, como tenho por todos os jogadores do Flamengo. Certeza que vou conversar com ele”.

Em relação aos reforços, Jorge Jesus afirmou que os atletas foram avaliados pela diretoria e pela comissão técnica. O treinador estava em Portugal, mas garantiu que participou de todas as contratações.

“Todas as aquisições tiveram critério técnico e tático. Não é fácil qualquer jogador no Brasil entrar na equipe do Flamengo. Eles vêm acrescentar qualidade ao plantel. Estou muito satisfeito com a direção de ter conseguido já estes jogadores. Todas as aquisições foram com a ideia de equipe do Flamengo. Eu, Braz e Bruno todos os dias nos comunicávamos. Era como se eu estivesse presente”.

O Flamengo anunciou apenas dois reforços: o zagueiro Gustavo Henrique, ex-​Santos, e o atacante Pedro Rocha. O clube deve oficializar nos próximos dia: o volante Thiago Maia, do Lille-FRA, o centroavante Pedro, da Fiorentina-ITA, e o ponta-direita Michael, do ​Goiás.

O treinador ainda valorizou a postura do Mais Querido do mercado e disse que mais alguns nomes podem pintar na Gávea.

“Praticamente estão quase todos, ainda faltam alguns jogadores que achamos que podem melhorar a quantidade do time. Nós procuramos um jogador dentro das características que a equipe tem para jogar. É nisso que temos nos baseados e estamos muito satisfeitos com o que fizemos até hoje”, completou.

O Flamengo estreou no Campeonato Carioca no último sábado (18) e empatou com o Macaé. O próximo compromisso do clube é nesta quarta-feira (22), no Maracanã, às 21h (de Brasília). Jorge Jesus ainda não vai estar à beira do campo e o sub-20 segue representando o rubro-negro.