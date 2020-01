O que podemos esperar da Seleção Feminina neste ano olímpico?

Um novo ano se iniciou e com ele veio a ansiedade cada vez maior pelos Jogos Olímpicos. Os quatro anos de espera pós-Rio de Janeiro estão chegando ao fim e o Japão, sede em 2020, está em seus preparativos finais para receber o maior evento esportivo do planeta. Quem também está na reta final de preparação é a ​Seleção Brasileira Feminina, sob ‘novo’ comando e altas expectativas para a nova temporada.

​​O que podemos esperar da Canarinho em 2020? A impressão deixada na reta final do ano que passou foi bem positiva: contratada para iniciar uma verdadeira revolução na modalidade, a experiente e vitoriosa treinadora Pia Sundhage fechou a temporada invicta à frente da comissão técnica, com seis vitórias e dois empates em oito partidas. O ápice, sem dúvida, foi o triunfo por 2 a 1 em amistoso contra a fortíssima Inglaterra, seleção que terminou em quarto na ​Copa do Mundo Feminina de 2019.