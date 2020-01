Ocimar Bolicenho atualiza mercado do Cruzeiro e relata que está encaminhada a chegada de 2 reforços

​O ​Cruzeiro entra na semana em que fará a estreia no Campeonato Mineiro de 2020. Ainda fazendo ajustes no elenco, a Raposa deverá ter novidades nos próximos dias no que diz respeito a novas contratações para a temporada. Quem fez esta avaliação foi o diretor de futebol do clube, Ocimar Bolicenho. O dirigente afirmou que dois reforços estão próximos da oficialização.

Em entrevista ao programa ​Toque de Classe, da TV Horizonte, Bolicenho relatou que o meia Everton Felipe, do São Paulo, e o atacante Léo Chu, do Grêmio, deverão reforçar a Raposa neste ano de reconstrução. O entrave para fechar com o meia do Tricolor paulista era separar a negociação da chegada do atacante Santiago Tréllez, que recusou a proposta do Cruzeiro.

Já o jovem atacante gremista virá por empréstimo na negociação que envolveu a ida do lateral Orejuela para a equipe gaúcha. O volante Machado também foi incluído e já chegou a Belo Horizonte para integrar-se ao elenco comandado por Adilson Batista. Os jogadores se juntarão ao lateral-esquerdo João Lucas, que deverá ser apresentado ainda nesta semana.

Ocimar Bolicenho também relatou que, com as saídas consumadas, o elenco do Cruzeiro já está dentro da realidade financeira prevista: terá uma folha de pagamento de cerca de R$ 4 milhões ao mês. A estreia da Raposa na temporada de 2020 será na próxima quarta-feira (22), contra o Boa Esporte, pelo Campeonato Mineiro. Adilson Batista fechou os treinamentos e ainda não encaminhou a equipe titular.

