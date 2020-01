Ocimar Bolicenho atualiza situação de Manoel, Rafael e mais 2 jogadores no Cruzeiro

​A reformulação do ​Cruzeiro vai sendo feita pela nova direção do clube. A Raposa conta com a ajuda da torcida e deverá lançar novos planos de sócio-torcedor para os próximos dias, onde os cruzeirenses poderão associar-se e ajudar o clube. O diretor executivo de futebol do clube, Ocimar Bocilenho, atualizou a situação de mais alguns jogadores do elenco do Cruzeiro para 2020.

Segundo o dirigente, em entrevista ao site ​O Tempo, o goleiro Rafael e o zagueiro Manoel permanecerão no clube. “O Rafael já permaneceu. Já deu o fico dele também. Vamos ficar com os dois goleiros em 2020. Quanto mais jogadores ficarem é melhor. Precisamos ter uma espinha dorsal para a disputa das competições que teremos neste ano. E o Manoel também faz parte desta espinha dorsal que teremos”, declarou.

Como a Raposa está negociando a contratação do lateral-esquerdo João Lucas, ex-Ceará, Marcelo Hermes, que vem fazendo parte da pré-temporada após atuar em 2019 pelo Goiás não deverá permanecer. “Com a chegada do João Lucas, o Marcelo Hermes é um atleta que buscaremos um outro encaminhamento”, disse Ocimar. A outra opção para a posição será Rafael Santos.

Por fim, Bolicenho definiu a situação do volante Ariel Cabral, que, até o momento, faz parte do elenco do Cruzeiro, mas deixou os treinamentos temporariamente para ir até o seu país. “Ele foi liberado por três dias para ir à Argentina para resolver problemas pessoais. Mas esperamos que ele retorne com algo para nós”, relatou o dirigente da Raposa, deixando o futuro do atleta de 32 anos em aberto.