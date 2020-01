Oficial: Flamengo anuncia volante Thiago Maia

​A novela acabou! O ​Flamengo anunciou oficialmente na manhã desta quarta-feira (22) a contratação do volante Thiago Maia, do Lille, da França. O jogador de 22 anos chega por empréstimo de uma temporada e valor dos direitos econômicos fixados.

Thiago Maia chegou ao Rio de Janeiro no último domingo (19) e passou por exames antes de assinar o vínculo contratual. O volante é o quarto reforço do Flamengo para 2020, que já anunciou os atacantes Pedro Rocha e Michael e o zagueiro Gustavo Henrique.

O meio-campista foi anuncio pelo Rubro-Negro em vídeo que destaca o caminho que o jogador fez até defender a camisa do seu clube do coração. “Ele veio da França para finalmente realizar o sonho de vestir o Manto”, destacou a publicação.

Inicialmente, o meia chega ao Flamengo para disputar posição com Willian Arão e Gerson, destaques da última temporada. O plantel comandado por Jorge Jesus conta ainda os garotos Hugo Moura e Vinicius Souza, e com o paraguaio Piris da Motta.

Após a confirmação da contratação, os torcedores do Mais Querido esperam o anuncio do centroavante Pedro, da Fiorentina-ITA, e a oficialização do acerto com o camisa 9 Gabigol.