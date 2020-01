Olho nele: Atlético-MG se aproxima de anunciar joia colombiana de 18 anos

​O primeiro reforço da ‘era Rafael Dudamel’ no ​Atlético-MG está prestes a desembarcar em Belo Horizonte. Pensando no futuro, o clube mineiro se antecipou no mercado e ‘peneirou’ um nome bastante promissor do futebol colombiano: Dylan Borrero, meia-atacante de apenas 18 anos de idade.

Jogadores ”em promoção” no mercado brasileiro! Qual deles você gostaria de ver no seu time? Tardelli Fred Elias Thiago Neves

​​Como destaca o ​UOL Esportes, o ‘prodígio’ colombiano esteve no radar da diretoria atleticana durante todo o ano de 2019, chegando a viajar à Minas Gerais em meados da temporada para conhecer a estrutura da Cidade do Galo e realizar exames. Como o jogador ainda não havia atingido a maioridade, o clube mineiro não expôs o andamento das negociações, já que o livro de regras da FIFA proíbe efetivar a contratação de um menor de idade.

O Atlético-MG pagará cerca de 300 mil euros (R$ 1,3 milhão) pela aquisição do atleta junto ao Independiente Santa Fé, seu clube formador. Apesar da pouca idade, o Galo acredita que Dylan Borrero tem condições de integrar o elenco profissional alvinegro.