Olho neles! Os 6 estrangeiros já contratados por clubes da Série A para 2020

​Se o mercado de contratações no futebol brasileiro não está tão agitado quanto se esperava, uma coisa é impossível negar: mais uma vez o exterior virou alternativa para algumas equipes. Até o momento, seis estrangeiros já foram anunciados por clubes da Série A para a temporada de 2020. Vamos relembrar quais são eles?

Léo Realpe (Red Bull Bragantino)

O zagueiro equatoriano tem apenas 18 anos e assinou contrato de cinco temporadas como time paulista após se sagrar campeão da Copa Sul-Americana com o Independiente del Valle.

Dylan Borrero (Atlético-MG)

O meio-campista colombiano de apenas 18 anos jogava pelo Independiente Santa Fe. Para assinar com o jovem até 2024, o Galo pagou cerca de R$ 4,5 milhões.

Germán Cano (Vasco da Gama)

O jogador chega em São Januário com fama de artilheiro. E o clube carioca se aproveitou para contratá-lo por dois anos sem custo algum, uma vez que ficou sem vínculo com o Independiente Medellín. O argentino tem 32 anos.

Alexander Lecaros (Botafogo)

O atacante peruano tem 18 anos e chega por empréstimo ao Fogão. Ele foi contratado por duas temporadas sem custos junto ao Cusco FC.

Damián Musto (Internacional)

Indicado pelo técnico Eduardo Coudet, o volante foi emprestado pelo Huesca, da Espanha, e assinou com o Colorado um contrato de empréstimo até o fim de 2020. Ele está com 32 anos e chegou apenas pelo custo do salário.

Victor Cantillo (Corinthians)

O volante colombiano, aos 26 anos, teve 70% de seus direitos econômicos comprados junto ao Junior Barranquilla. Ele assinou contrato até 2023.