Oportunidade de trabalho: Alelo abre vagas de emprego em seis estados; confira os cargos

A Alelo tem vagas de emprego em SP, MG, RS, BA, DF e AM! Saiba mais sobre as oportunidades e confira os cargos; uma das vagas pode ser sua!

Sobre a empresa

“A Alelo é uma empresa de serviços financeiros, especializada em benefícios, incentivos e gestão de despesas corporativas, que tem como objetivo facilitar o dia a dia das pequenas, médias e grandes empresas, bem como de estabelecimentos comerciais parceiros da sua rede de aceitação. ‘Alelo é Tudo Isso’, slogan da campanha lançada em setembro de 2019, mostra que a bandeira não tem apenas cartões refeição e alimentação, como é mais conhecida. Ao longo de sua trajetória, a instituição passou a atuar em novos mercados, e hoje conta com um amplo portfólio de soluções voltadas aos segmentos de alimentação, mobilidade, cultura, saúde e premiação. ”

“A Alelo é uma empresa 100% nacional, que possui Bradesco e Banco do Brasil como acionistas. Desde 2003, somos líderes de mercado no segmento de benefícios pelo PAT (Programa de Alimentação do Trabalhador), com 15 anos de experiência e sinônimo de excelência e qualidade em cartões benefício e pré-pagos.

Já nascemos com o propósito de ser uma empresa inovadora: fomos a primeira a emitir os cartões de plástico com chip, eliminando os vouchers de papel. Também fomos a primeira empresa a lançar um aplicativo próprio, o Meu Alelo, que já possui cerca de 5 milhões de usuários ativos. Em números, temos mais de 8 milhões de usuários, 550 mil estabelecimentos comerciais credenciados e 100 mil empresas-clientes. A Alelo possui valores que traduzem o nosso jeito de ser e que direcionam a nossa forma de trabalhar.

Se identificou com a Alelo e quer fazer parte do nosso time? Então confira as vagas acima ou cadastre seu currículo!”

Confira!

Vagas abertas

As vagas disponíveis hoje (30/01/2020) são:

Analista Comercial Pl Barueri / Sp

Analista De Estabelecimento Comercial Junior Barueri / Sp

Analista Estabelecimento Comercial Senior Barueri / Sp

Banco De Talentos – Comercial Barueri / Sp

Consultor Comercial Ii (Belo Horizonte) Belo Horizonte / Mg

Consultor Comercial Ii (Salvador) Salvador / Ba

Consultor Estabelecimento Comercial Ii (Brasília) Brasília / Df

Consultor Estabelecimento Comercial Ii (Ipatinga) Belo Horizonte / Mg

Consultor Estabelecimento Comercial Ii (Manaus) Manaus / Am

Consultor Estabelecimento Comercial Ii (Piracicaba) Piracicaba / Sp

Consultor Estabelecimento Comercial Ii (Ribeirão Preto) Ribeirão Preto / Sp

Consultor Estabelecimento Comercial Ii (São José Do Rio Preto) São José Do Rio Preto / Sp

Consultor Estabelecimento Comercial Iii (Caxias Do Sul) Caxias Do Sul / Rs

Consultor Estabelecimento Comercial Iii (Uberlândia) Uberlândia / Mg

Consultor Comercial Iii Belo Horizonte / Mg

Consultor Comercial De Estabelecimentos Comerciais Ii Uberlândia / Mg

Gerente De Canais Barueri / Sp

Product Owner – Analista Sênior De Projetos (Adquirência) Barueri / Sp

Product Owner – Especialista (Adquirência) Barueri / Sp

Analista Sênior De Planejamento Barueri / Sp

Analista De Planejamento Comercial Pleno Barueri / Sp

Especialista Financeiro Barueri / Sp

Analista De Marketing Ecs Pleno Barueri / Sp

Analista De Marketing Sênior Barueri / Sp

Analista Sênior De Produtos Barueri / Sp

Analista De Cx E E-commerce Pleno – Veloe São Paulo / Sp

Analista De Produtos Pleno Barueri / Sp

Analista De Produtos Pleno Barueri / Sp

Analista De Produtos Pleno Barueri / Sp

Analista De Projetos E Performance De Marketing Sênior – Veloe São Paulo / Sp

Coordenador De Desenvolvimento De Produtos – Veloe Barueri / Sp

Especialista De Marketing Digital Barueri / Sp

Especialista De Produtos – Veloe Barueri / Sp

Analista Pleno De Operações (Exclusiva Pcd) Barueri / Sp

Analista Sênior De Operações Barueri / Sp

Analista Implantações Senior Barueri / Sp

Coordenador De Compras Vt Barueri / Sp

Coordenador De Recursos Humanos | Engajamento & Desenvolvimento Barueri / Sp

Analista De Sistemas Sr Barueri / Sp

Analista Pleno De Sistemas (Adquirência) Barueri / Sp

Analista Sênior De Governança Ágil (Adquirência) Barueri / Sp

Analista Sênior De Infraestrutura Barueri / Sp

Analista Sênior De Infraestrutura Barueri / Sp

Analista Pleno Segurança (Dlp) Barueri / Sp

Analista Sênior De Cloud (Adquirência) Barueri / Sp

Analista De Governança Ágil Pleno Barueri / Sp

Analista De Processo Pleno – Adq Barueri / Sp

Analista De Processos Sr – Adq Barueri / Sp

Especialista Administrador De Dados (Adquirência) Barueri / Sp

Especialista De Arquitetura De Sistemas (Adquirência) Barueri / Sp

Especialista De Rpa Barueri / Sp

Gerente De Sistemas (Adquirência) Barueri / Sp

Gerente De Arquitetura Barueri / Sp

Gerente De Infraestrutura De Ti (Cloud / Devops) Barueri/sp / Sp.

Vale lembrar que estas vagas podem ser preenchidas a qualquer momento. Por este motivo, se tiver interesse, se inscreva o quanto antes!

Inscrições e informações

Os interessados podem saber mais detalhes sobre o cargo desejado e se candidatar através do seguinte link: jobs.kenoby.com/alelo.

