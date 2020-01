Ordem de serviço para pavimentação de conjunto habitacional de Igreja Nova será assinada na sexta-feira (31)

O sonho dos moradores do Conjunto Carlos Antônio Brito Borges e Loteamento Vila Raposo, começa a se tornar realidade na próxima sexta-feira, 31 de janeiro, quando a prefeita Verônica Dantas, o vice-prefeito Manoel Mateus e o deputado federal Artur Lira, assinarão a ordem de serviço para pavimentação da área habitacional.

De acordo com o Secretário de Gestão Pública e Planejamento, engenheiro Marcio Tenório, os recursos que possibilitarão a obra e foi fruto do empenho do deputado Artur Lira, já estão na conta possibilitando que o anúncio da realização desse antigo sonho dos moradores já possa começar a tomar forma na próxima semana, quando acontecerá no Conjunto H, como é também conhecido, a assinatura da ordem de serviço.

Para o morador Ítalo Moisés a notícia trouxe muita alegria aos habitantes do conjunto que anseiam há muito tempo pela pavimentação. “Ficamos felizes em saber que na próxima semana haverá essa assinatura da ordem de serviço que trará melhoria de vida a todos nós com o fim da poeira no verão e da lama no inverno, sem falar na valorização que isso proporcionará aos nossos imóveis”, mencionou o morador.