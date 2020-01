Orlando Pride, clube de Marta, abre negociações por revelação do São Paulo

​Recém-promovido à Série A do Brasileirão e atual vice-campeão do Paulistão, o São Paulo vem sofrendo baixas importantes em seu time feminino. Além de perder a atacante ​Ottila e a meia Ary Borges ​para o Palmeiras, e ver a centroavante Cristiane ​rumar ao Santos, o clube do Morumbi ainda pode se despedir de uma de suas grandes revelações recentes.

De acordo com a apuração da ​ESPN, a jovem volante Yaya, que está no elenco profissional desde o ano passado, está na mira do Orlando Pride (EUA), atual equipe da maior jogadora da história do ​futebol feminino: Marta. O clube é uma das principais potências atuais do futebol feminino norte-americano, e vê na atleta são-paulina um grande talento para o futuro, com potencial até mesmo para ser melhor do mundo.

Representantes do Orlando Pride estão em terras brasileiras para negociar pela jogadora de 17 anos, que tem contrato com o São Paulo até junho de 2021. O vínculo foi renovado ao final da temporada 2019 e prevê multa rescisória diferenciada para clubes estrangeiros, mas os valores são desconhecidos. Por contar com a atleta para 2020, o Tricolor Paulista só liberará a jogadora mediante pagamento integral deste montante.

Crédito da foto de cobertura: Anderson Rodrigues/saopaulofc.net