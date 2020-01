Os 10 jogadores estrangeiros com mais partidas pelo Real Madrid

​Clube cada vez mais global, o ​Real Madrid teve (e ainda tem!) sua vitoriosa história construída principalmente por jogadores não-espanhóis. A importância de estrangeiros para a trajetória de glórias do clube merengue vem de longa data, como veremos a seguir, através desta lista dos 10 atletas estrangeiros que mais vestiram a camisa madridista. Confira:

10. Raphaël Varane

O excelente zagueiro francês é um dos ‘homens de confiança’ de Zidane no atual elenco, pilar nas empilhadas conquistas europeias pelo Real nos últimos anos. Completou, no último sábado (18), sua partida de número 300 com a camisa merengue.

9. Uli Stielike

Atual treinador do Tianjin Teda, da China, o meio-campista alemão marcou época com a camisa do Real entre os anos 70 e 80. Ao todo, disputou 308 partidas pelo clube espanhol, ao longo de oito temporadas como atleta madridista.

8. Luka Modric

Vencedor do prêmio Bola de Ouro em 2018, o meio-campista croata foi um dos símbolos do dominante Real Madrid na última década. Contratado em 2012, está em sua oitava temporada pelo clube e soma 324 jogos com a camisa merengue.

7. Pepe

Dez temporadas de serviços prestados ao Real Madrid levaram Pepe, zagueiro luso-brasileiro, à atual sétima posição deste ranking. Se despediu do capital espanhola em 2017, com exatas 334 partidas disputadas pelo gigante.

6. José Santamaría

Aqui temos o primeiro representante dos mágicos anos 50 do Real Madrid, período em que o clube dominou o futebol europeu com taças consecutivas de Champions. Nascido no Uruguai, Santamaría foi um dos expoentes deste time lendário, tendo disputado 337 jogos pelo clube.

5. Alfredo Di Stéfano

O atacante nascido na Argentina é um dos maiores ídolos da história do clube e, sem dúvida, um dos grandes nomes desse esporte. Disputado por Real e Barcelona na década de 50, optou pelo time da capital, onde empilhou centenas de gols ao longo de 396 partidas.​​

4. Cristiano Ronaldo

Anunciado pelo Real em 2009, o craque português passou nove temporadas de sua carreira com a camisa merengue, conquistando quatro edições de Champions e anotando incríveis 450 gols ao longo de 438 jogos realizados.

3. Karim Benzema

Abrindo o top-3 deste ranking, temos o atacante francês que já está em sua décima primeira temporada no clube da capital. Entre questionamentos e gols emblemáticos, o camisa 9 já marcou seu nome na história do Real, afinal, são 490 exibições como atleta merengue.

2. Marcelo

O segundo lugar deste levantamento vai para o lateral-esquerdo brasileiro. Cria do Fluminense, Marcelo foi contratado pelo Real Madrid em janeiro de 2007, sendo hoje um dos maiores ídolos da história do clube. Está bem próximo da marca de 500 jogos com a camisa merengue (498).

1. Roberto Carlos

A liderança deste ranking vai para outro lateral-esquerdo brasileiro, possivelmente o maior da história em sua posição. Roberto Carlos marcou época no Real, disputando 527 partidas ao longo de onze temporadas dedicadas ao clube.

