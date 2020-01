Os 10 jogadores mais valiosos das oitavas de final da Champions League

​Falta pouco! As oitavas de final da ​Liga dos Campeões da Europa vêm aí…a partir do dia 18 de fevereiro, a bola vai rolar para o primeiro mata-mata da principal competição de clubes do planeta. E o 90min, com base em dados do site ​Transfermarkt, apresenta os 10 jogadores mais valiosos dentre os clubes que disputam esta etapa do torneio. É só craque! Vamos a eles?

​

​ ​Clique aqui para conhecer as ofertas da Nissan!

1º – Kylian Mbappé (200 milhões de euros)

O atacante francês tem apenas 21 anos e já é considerado uma das grandes craques dos gramados mundial. Tudo indica que, logo ali na frente, deixará o Paris Saint-Germain para defender um Real Madrid, um Barcelona, um Manchester United…

2º – Raheem Sterling (160 milhões de euros)

Aos 25 anos, o inglês é um dos responsáveis por colocar o Manchester City sempre na disputa de grandes títulos. Jogando pelo lado esquerdo de ataque, inferniza qualquer defesa que pega pela frente.

3º – Neymar (160 milhões de euros)

O ​brasileiro, quando deixou o Barcelona rumo ao PSG, se tornou o jogador mais caro da história do futebol. Aos 27 anos, já não tem o mesmo valor, mas é inegável que o atacante, focado, ele é capaz de decidir uma partida a qualquer momento.

4º – Sadio Mané (150 milhões de euros)

O senegalês, na temporada 2019/2020, assumiu o posto de absoluto protagonista no Liverpool. Hoje, é considerado peça mais importante até mesmo que nomes como Mohamed Salah e Roberto Firmino. O atacante está com 27 anos.

5º – Harry Kane (150 milhões de euros)

É uma pena que esteja lesionado, pois o atacante do Tottenham é absolutamente decisivo quando está em campo. Aos 26 anos, é um finalizador daqueles completos, que sabe exatamente o que fazer para colocar a bola no fundo da rede.

6º – Mohamed Salah (150 milhões de euros)

Com o egípcio em campo, qualquer defesa fica em alerta máximo. O atacante do Liverpool está com 27 anos e tem o faro de gol na veia. É justamente por ter jogadores como ele que o time inglês é favorito para manter a hegemonia na Europa.

7º – Kevin De Bruyne (150 milhões de euros)

O meia belga é aquele jogador clássico, que tira um coelho da cartola a cada partida. Quando não marca gols, deixa seus companheiros na melhor condição possível para matar o adversário. Tem 28 anos e defende o Manchester City.

8º – Lionel Messi (140 milhões de euros)

Alguém pode se perguntar: mas o ​melhor jogador do mundo não deveria estar no topo desta lista? Pois é, neste caso a idade joga contra o valor de mercado. No entanto, aos 32 anos, o meia-atacante argentino encanta a cada vez que veste a camisa do Barcelona.

9º – Jadon Sancho (120 milhões de euros)

O meia-atacante inglês é o jogador mais jovem desta lista. Aos 19 anos, defende o Borussia Dortmund como gente grande e tem tudo para, logo ali na frente, galgar posições e se valorizar ainda mais.

10º – Eden Hazard (120 milhões de euros)

Aos 29 anos, o belga enverga uma das camisas mais pesadas do futebol mundial. E é no Real Madrid que o atacante quer mostrar o mesmo futebol que fez os torcedores do Chelsea o terem como grande ídolo.

Obs: o francês Antoine Griezmann, atualmente no Barcelona, também tem valor de mercado de 120 milhões de euros.