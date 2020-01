Os 3 confrontos mais imprevisíveis das oitavas da Champions League

Os dias 18 e 19 de fevereiro trarão de volta a competição de clubes mais assistida do planeta. É a ​Champions League entrando na fase de oitavas de final! Depois de um ​sorteio para lá de tenso, chegou a hora de a bola rolar. Analisamos abaixo os duelos em que mais surpresas podem acontecer. Confiram conosco!

​Real Madrid x Manchester City

O duelo de dois opostos no quesito peso da camisa pode ser determinado nos detalhes ou em uma goleada, é difícil de se prever. O interessante a respeito desse jogo é que, dessa vez, o time de menos tradição entra na partida com um leve favoritismo. No entanto, nunca subestime o Real Madrid. Os Galácticos diversas vezes enfrentaram equipes superiores no papel e passaram de fase pelo nome da instituição ou por Cristiano Ronaldo, que não atua mais pelo time. O Manchester City, por sua vez, é muito bem treinado e conta com a magia de um De Bruyne em alta. Qualquer coisa pode acontecer e certamente será o jogo mais visado das oitavas de final.

Chelsea x Bayern de Munique​

A reedição da final da temporada 2011/12; será que o Bayern consegue a revanche de uma dolorida derrota nos penaltis, que deu o vice-campeonato para o time da Alemanha em plena Munique? Após 8 anos, essas duas equipes se enfrentam em situações muito diferentes daquela em que estavam na final. Ambos não são considerados times favoritos ao título e passam por momentos de transição. O capitão do Chelsea na final de 2012, Frank Lampard, hoje é treinador dos Blues. Já o Bayern, conta com Hans-Dieter Flick, um técnico interino, para comandar a equipe. Embora o time de Munique tenha se destacado na fase de grupos com a melhor campanha da competição, muita coisa mudou desde o último jogo. A imprevisibilidade desse confronto deve-se ao fato de o jovem elenco do Chelsea mostrar inconsistência ao longo da temporada, com alguns momentos de brilho e bom futebol e outros de péssima pontaria e falta de objetividade. Além disso, existe a dúvida de qual Lewandowski entrará em campo: o decisivo matador que é o artilheiro da atual Champions com 10 gols ou o jogador que não marca há 7 partidas de mata-mata da maior competição do continente europeu?

Tottenham x RB Leipzig

Talvez se Harry Kane não tivesse se lesionado esse duelo teria um favorito claro. Porém, há vários fatores a se levar em consideração no confronto entre essas equipes. O primeiro, é a inegável falta que o centroavante vai fazer para o time inglês. Em outras ocasiões em que o artilheiro se machucou, o Tottenham sofreu bastante com a ineficiência na finalização. O fato do segundo jogo ser na Alemanha é outro ponto que favorece o Leipzig, líder da disputada Bundesliga. O time de José Mourinho só venceu 3 partidas fora de casa contando Premier League e Champions. Sendo assim, esse confronto será daqueles equilibrados, que serão decididos nos detalhes e o critério do gol fora de casa pode ter muita importância para decidir quem vai passar para a próxima fase.

