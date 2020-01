Os 5 agentes mais poderosos e influentes do futebol internacional

​Não precisamos voltar muito no tempo para chegarmos ao período em que empresários de jogadores eram uma categoria ‘desconhecida’ do grande público, por atuarem sempre nos bastidores da bola. Hoje, no entanto, a situação mudou totalmente de figura: agentes, em sua grande maioria, se tornaram pessoas públicas, de rostos amplamente conhecidos e pra lá de habituados com os microfones/holofotes. Mas quem são os empresários mais influentes e poderosos do cenário internacional atual? Listamos cinco deles:

​​Pini Zahavi

O empresário de 76 anos é amplamente conhecido em solo europeu, por não se tratar de um mero representante de jogadores, mas também de clubes. Em 2017, atuou como intermediador na bombástica negociação que levou ​Neymar ao Paris Saint-Germain. Um de seus agenciados mais famosos é o centroavante polonês Robert Lewandowski.

Jean-Pierre Bernes

Apesar de seu nome ser conhecido em todo o Velho Continente, é na França que sua atuação se concentra com grande força. Gerenciou a carreira de inúmeros grandes nomes do futebol de seu país, como Didier Deschamps e Christophe Galtier, e outros mais contemporâneos, como Samir Nasri e Franck Ribéry.

Kia Joorabchian​

Ex-dirigente da Media Sports Investment, o anglo-iraniano é um dos agentes mais influentes do futebol mundial, com sua atuação ultrapassando as fronteiras continentais. Seu nome já foi bem forte em solo brasileiro, especialmente no início da década de 2000: uma de suas empresas à época, a MSI, fechou parceria com o Corinthians e alavancou contratações valiosas para o clube paulista como Carlos Tévez e Javier Mascherano. Um de seus agenciados mais famosos na atualidade é o brasileiro ​Philippe Coutinho.

Jorge Mendes

O empresário português é um ‘fenômeno’ em diversos países do Velho Continente, sendo o principal representante da carreira de algumas das principais personalidades do futebol atual. Além de treinadores vencedores como Diego Simeone e José Mourinho, agencia a carreira do cinco vezes melhor do mundo, ​Cristiano Ronaldo, respondendo pelos interesses do craque luso desde seus passos iniciais no Sporting Clube de Portugal.

Mino Raiola​

Jorge Mendes pode ser o mais célebre, mas Mino Raiola é, sem dúvida, o mais badalado, para o bem e para o mal. Conhecido por não ter ‘papas na língua’, o empresário ítalo-holandês já se envolveu em diversas polêmicas por declarações públicas questionáveis sobre clubes/atletas. Já foi o ‘homem forte’ por trás da carreira de Zlatan Ibrahimovic, tendo, atualmente, uma gama estrelada de agenciados: Paul Pogba, Marco Verratti, Matthijs de Ligt e Mario Balotelli.