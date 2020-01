Os 5 times favoritos ao título da Champions League

Talvez o Bayern de Munich seja a melhor opção para o quinto lugar, no entanto eu não consigo imaginar o time da Alemanha vencendo duelo contra qualquer um dos 4 times dessa lista. Por outro lado, eu vejo um Barcelona mais do que nunca Messi-dependente, com chances de derrotar qualquer equipe em um dia em que o argentino esteja inspirado. Um técnico novo e a lesão de Suárez certamente dificultam o processo.

Temporada passada o time comandado por Pep Guardiola tinha tudo para ganhar a competição, mas foi eliminado de forma marcante com um gol nos minutos finais anulado pelo VAR. Embora esse ano pareça que seu rival, Liverpool, esteja mais preparado para o título, nunca podemos desconsiderar uma equipe comandada pelo melhor treinador do século.

Se Neymar continuar jogando em alto nível, como tem feito recentemente, esse time pode ser fatal. Juntando-se o inegável talento do brasileiro com a magia do francês Mbappé e o faro de gol do argentino Mauro Icardi, fica muito difícil de parar esse ataque. Será que finalmente o PSG ganha a Champions?