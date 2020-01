Otávio Augusto comemora mais uma data natalícia nesta segunda (27)

Quem comemora nova idade nesta segunda-feira, 27 de janeiro, é o Secretário de Meio Ambiente e Turismo de Piaçabuçu, Otávio Augusto. Membro do Comitê da Bacia Hidrográfica do São Francisco, Otávio milita na defesa das políticas públicas de Meio Ambiente há anos e como gestor do turismo na cidade ribeirinha, tem desempenhado um trabalho de aproximação do empresariado com as potencialidades do município, a fim de que o turismo na região possa ser explorado e gere emprego e renda à população sanfranciscana. Parabéns ao jovem Otávio nesta data especial!