‘Ovo da Madrugada’ inova na blusa de 2020

A Agremiação Carnavalesca Ovo da Madruga, que vai desfilar pelas ruas de Penedo no seu 12º ano, inovou em 2020 e mudou completamente o layout da camisa. Muito criticada pela qualidade no design, este ano os diretores repensaram em algo mais moderno e com cores mais acentuadas.

A camisa do Ovo da Madrugada será no tom denominante azul, mas com seu desenho que já é tradição estampado na frente da camisa.

R$30,00 é o valor da camisa e será vendida nos pontos de vendas dos anos anteriores.

O Ovo da Madrugada sairá pelas ruas penedenses no sáabdo, dia 08 de fevereiro, pela manhã, com orquestras de frevo, bonecos gigantes e muita animação.

Siga o Ovo no Instagram https://www.instagram.com/ovodamadrugada/

Da Redação