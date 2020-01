Transferência era dada como certa

A contratação do zagueiro Pablo Marí feita pelo Arsenal, da Inglaterra já era dada como certa, tanto para torcedores do Flamengo, como para os amantes do futebol em geral, mas parece que as coisas tomaram outros rumos.

De acordo com o Dailymail, Mari chegou a Londres no sábado para receber seu tratamento médico, depois que o diretor técnico do Arsenal, Edu Gaspar, concordou com o Flamengo um contrato para emprestá-lo, com vista a uma transferência de 7,5 milhões de libras.

Edu viajou com Mari em seu voo para Heathrow e não previu nenhum problema, mas parece que o Arsenal descumpriu o acordo e quis mudar a forma de pagamento na negociação com Pablo Marí. Flamengo bateu o pé e não aceitou. Zagueiro está retornando ao Brasil (volta já era prevista) e aguarda o desfecho desse imbróglio. A contratação, que já estava acertada, emperrou. Fla disse que o clube inglês tentou ser esperto na transação. As duas partes seguem conversando.