Pai de Cavani faz críticas pesadas ao PSG e confirma prazo para adeus ao clube

​Sim, Edinson Cavani quer deixar o Paris Saint-Germain e assinar com o Atlético de Madri. O próprio pai do atleta, Luis Cavani, confirmou essa intenção. E mais: criticou a postura do atual clube do atacante.

Em entrevista ao ​El Chiringuito, disse que é possível que a negociação não saia agora por conta da compensação exigida pelo PSG. Mas foi além. “Ele é um jogador que precisa jogar, e nesta temporada jogou apenas de quatro a seis minutos por jogo. O PSG o trata injustamente”, definiu.

Faltando nove dias para o encerramento da janela de transferências, ainda é impossível cravar onde Cavani jogará a partir do mês de fevereiro. “Eu gostaria que ele fosse para lá (Atlético) sim. Mas se ficar em Paris, será só ate junho. (Diego) Simeone (técnico colchonero) o quer agora. O técnico do PSG diz que precisa dele para a ​Liga dos Campeões. É um assunto complicado, pois acho que eles não gostariam de enfrentar o Cavani caso ele esteja no Atlético de Madri”, completou. Ou seja, só resta saber realmente quando será a ida para a capital espanhola, já que jogador e clube estão apalavrados, e este acordo dificilmente será quebrado.