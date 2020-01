Paixão da torcida, Klopp… Robertson ‘abre o coração’ sobre jornada no Liverpool

​Quando pensamos no sucesso que o Liverpool vem emplacando nas últimas temporadas do futebol europeu, alguns dos primeiros nomes que aparecem no imaginário popular são os de Mohamed Salah, Sadio Mané, Van Dijk, ​Roberto Firmino, Jürgen Klopp. Talvez estas sejam, de fato, as principais ‘estrelas da companhia’, mas a verdade é que a receita da prosperidade da equipe vermelha está na coletividade e no balanço perfeito entre setores. Não há um ponto fraco sequer neste time, que pode se orgulhar de contar com os dois melhores laterais do mundo na atualidade.

​​O dono da lateral-esquerda, Andrew Robertson, falou com exclusividade à 90min britânica, em entrevista que você pode conferir na íntegra ​aqui. Um dos assuntos abordados foi a relação da equipe com a sua torcida, uma das mais fervorosas, resilientes e apaixonadas do Velho Continente. A simbiose entre fãs e jogadores é verdadeira e uma das explicações para a fase pra lá de especial vivida pelos Reds.

“Quando você está nas ruas, você sente o amor deles. Há muita coisa em nossa equipe com a qual eles podem se conectar. Eles nos vêem para muito além da luz do futebol (…) Eu acho que eles podem olhar para a equipe e dizer ‘Eu sei o que Andy faz, ou Millie, ou Virgil ou quem quer que seja’ e eles podem relacionar isso com suas próprias vidas. Talvez para alguns deles pensem que podem nos chamar de colegas. É ótimo”, contou.

Outro fator que ajuda a explicar a química deste time é a excelente relação entre atletas e comissão técnica. Perguntado sobre como é Jürgen Klopp nos bastidores, o camisa 26 não poupou elogios ao treinador e destacou dois aspectos que fazem o alemão ser tão querido: sua autenticidade e relação paternal com o elenco.

“Alguns treinadores podem atuar diante das câmeras e talvez sejam bem diferentes quando estão distantes delas, mas o que você vê dele [Klopp] é exatamente o que ele é. Ele aparece no gramado e todos os dias você recebe um abraço quando chega para treinar, acho que muitas pessoas dizem que ele é como a figura paterna. Você vê Melwood [campo de treinamento do clube] mais do que sua família às vezes, por isso é sempre bom ter essa pessoa ali. Ele é fantástico e toda a sua equipe é fantástica (…) Klopp leva a vida a 100%, em tudo o que faz. Acho que agora todos nos dedicamos a ele por isso”, concluiu.