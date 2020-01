Palmeiras abre negociação com Kannemann e Grêmio mira titular do São Paulo como substituto

Na última semana, o futebol brasileiro começou oficialmente com vários Estaduais. No Rio de Janeiro, Vasco, Botafogo, Flamengo e Fluminense já colocaram suas equipes em disputa, ainda que o Mengão esteja disputando o Carioca com o time sub-23. Nesta semana, teremos o começo do Paulistão, do Mineiro, do Gaúcho, entre tantas outras competições pelo país. Entretanto a maioria dos clubes grandes estão formando seus elencos, visando a temporada 2020 como um todo.

O ​Grêmio, por exemplo, foi um dos times que melhor se reforçou no mercado até aqui. Trouxe o goleiro Vanderlei, os laterais Orejuela e Victor Ferraz e o volante Lucas Silva. Na contramão, há informações de bastidores que o zagueiro Kannemann, um dos líderes do esquadrão de Renato Portaluppi, corre risco de deixar Porto Alegre. O ​jornalista Sandro Barboza, da TV Bandeirantes, revelou há pouco que o camisa 4 está em negociações para assinar acordo com o ​Palmeiras. Vanderlei Luxemburgo ainda busca reforços pontuais para qualificar seu plantel, o qual sofreu grandes perdas nessa janela.

Ambas a diretorias negam tal informação – das tratativas de Kannemann com o Palmeiras – e o Grêmio mantém-se convicto do contrato do argentino, que expira somente em dezembro de 2022. De acordo com o site Transfermarkt, Kannemann tem valor de mercado de 6 milhões de euros (cerca de R$ 28 milhões na cotação atual). Ainda de acordo com o repórter da Band, a diretoria gremista já estaria atrás de um suposto substituto em caso de reviravolta na situação do camisa 4.

📰 | Diretorias de Palmeiras e Grêmio iniciaram conversas sobre o Kannemann. O jogador pode vir ao Palmeiras, uma vez que o Grêmio se interessa pelo Abroleda, do São Paulo. — InfoSEP🇮🇹 (@Infosep1914) 21 de janeiro de 2020

O suposto alvo do presidente Romildo Bolzan Jr seria Robert Arboleda, do ​São Paulo. O equatoriano tem vínculo no Morumbi até junho de 2022, mas recentemente caiu no conceito da diretoria ao aparecer com uma camisa do Palmeiras em festa no final do ano passado. Raí multou o beque, que deve começar o ano entre as principais opções de Fernando Diniz para o Paulistão junto de Bruno Alves. Vale citar que o Tricolor Paulista não descarta negociar o jogador de 28 anos, já que enfrenta problemas sérios de caixa.