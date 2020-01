Palmeiras define moldes das tratativas e defensor negocia com o Athletico; jogador agrada Dorival

​A diretoria do ​Palmeiras volta as atenções para a contratação de Rony, do ​Athletico-PR. O diretor-executivo de futebol do Verdão, Alexandre Barros, esteve em Curitiba para discutir as tratativas com o Furacão. O rubro-negro pede prazo e avisou que até sexta-feira (24), dará uma resposta ao Alviverde.

Quem será o grande campeão da Taça Kaiser 2020? Vasco de Esmeralda Inter FC Gaúcho FC América FC Salto do Norte EC Fortaleza

​​

O jogador é um pedido do técnico Vanderlei Luxemburgo, que busca um velocista para dividir a responsabilidade com Dudu no ataque. A proposta do time paulista seria de 6 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos do velocista, parcelando a quantia em quatro vezes. Outro time interessado no destaque é o Corinthians, mas ainda não formalizou uma oferta ao Athletico.

Discutindo moldes da negociação, o time paranaense se interessa no zagueiro Pedrão, revelado pela base do Alviverde e que compõe o grupo de Luxemburgo para o decorrer da temporada. Segundo informações apuradas por este repórter, a equipe de Dorival Júnior busca adquirir o defensor em definitivo, algo que não é bem visto pelo Palestra.





O Palmeiras topa bater o martelo por empréstimo. O contrato do zagueiro vai até dezembro de 2022. A negociação seria separada da possível contratação de Rony, já que ainda não foi discutida uma possível troca de atletas. Atuando pelo América-MG na temporada passada, Pedrão disputou oito partidas e marcou um gol.

​Foto: Cesar Greco/Palmeiras