Palmeiras e Fenerbahçe disputam jogador, diz site turco

​O Palmeiras iniciou bem sua caminhada no Campeonato Paulista ao vencer o Ituano por 4×0 no Estádio Novelli Júnior na cidade de Itu. Mais aliviado com a ótima estreia e observando boas atuações individuais, o torcedor palmeirense está mais tranquilo mas segue consciente e ansioso pela atuação da diretoria do clube no mercado da bola.

Enquanto as negociações com o atacante Rony seguem em Curitiba e com tendências positivas para o lado do Verdão, um outro nome surgiu nas últimas horas. Sem avançar com o lateral esquerdo Guilherme Arana, do Sevilla, e muito menos Dodô, que disputou o Brasileirão 2019 pelo Cruzeiro, e que já foram especulados nos últimos dias, a bola da vez na lista de reforços palmeirenses agora é o lateral esquerdo defensivo Matías Viña, destaque e campeão uruguaio da última temporada. A informação foi publicada pelo site esportivo turco Tranfer Haberleri.

Viña tem contrato com Nacional até a metade de 2021 e está avaliado em aproximadamente 22 milhões de reais atualmente. Jovem, o jogador teve no último ano, uma temporada dos sonhos, ao ser eleito o melhor jogador da Competição Nacional anotando 5 gols para o seu clube, sendo um deles na final do torneio contra o rival Peñarol. Outro fato marcante do ano passado para o jogador é a chegada a Seleção Nacional de seu País.

O modo de contratações é outro agora, tem opções melhores e mais barato no mercado que esses citados, Mariano vem por 1 milhão apenas, Matias Vinà por 2,5 milhões e o Rony não vai vim pelo preço que querem, a demora é por que não apareceu nenhum clube. — Leandro (@nandoosales) January 24, 2020

O sucesso do jogador rendeu algumas sondagens de equipes européias como Atlético de Madrid e de alguns clubes brasileiros. Com Diogo Barbos e Victor Luis não apresentando grandes atuações, o Verdão poderá mesmo apresentar uma proposta ao jovem jogador, que também está na mira dos turcos do Fenerbahçe.