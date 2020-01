Palmeiras faz consulta por mais um jogador do Cruzeiro; salário é de 750 mil

O Palmeiras segue ajustando o elenco para a temporada 2020. Nas próximas horas o clube deve confirmar as saídas de pelo menos mais 3 jogadores: Hyoran e Victor Luis estão de malas prontas para Belo Horizonte, onde vestirão a camisa do Galo e o meia Guerra tem proposta para jogar na Liga dos Estados Unidos.

Com a redução do elenco quase completa e com os cofres em melhores condições, Vanderlei Luxemburgo e Anderson Barros devem iniciar a partir de agora a busca por reforços de peso e pontuais no mercado do futebol.

Existe dentro do Palmeiras a filosofia de que neste ano as contratações devem ser reduzidas em relação aos anos anteriores e que o alviverde busque nomes consolidados no mercado que cheguem para jogar.

De acordo com informações do jornalista Felippe Facincani do canal por assinatura Fox Sports, o Verdão está na briga com Vasco e Corinthians pelo zagueiro Dedé, que já selou um acordo para deixar o Cruzeiro após a queda para Série B.

De acordo com Facincani, o Vasco, favorito e mais interessado no jogador tem encontrado dificuldade em arcar com os salários do jogador que gira em torno de 700 mil reais por mês. Já Corinthians, que também sonha com o zagueiro da Raposa, cogita oferecer o defensor Marlon ao clube de Belo Horizonte como parte do negócio e honrar parte dos salários do jogador cruzeirense.

@Palmeiras Boa tarde, seria uma ótima ideia a contratação de Dedé do Cruzeiro — que a ordem volte. (@mickhiphop) January 7, 2020

No entanto, nas últimas horas o Palmeiras ganhou força na negociação e deve à pedido de Vanderlei Luxemburgo fazer uma reunião com pessoas que cuidam da carreira do jogador para analisar as condições e fazer uma oferta oficial pelo zagueiro.

Com as saídas de Edu Dracena que se aposentou e com a venda de Antônio Carlos para a Liga Norte Americana, o Palmeiras sente que precisa reforçar o elenco no setor defensivo e Dedé surge como uma boa opção de mercado diante da situação do Cruzeiro que devido ao rebaixamento limitou o teto salarial em 150 mil reais, muito longe daquilo que o zagueiro ex Seleção Brasileira recebe atualmente.