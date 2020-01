Palmeiras mantém silêncio em contratações, mas 2 alvos são prioridade para Anderson Barros

​Após definir Vanderlei Luxemburgo como novo técnico e Anderson Barros como diretor de futebol do clube, o​ Palmeiras foi para o mercado em busca de novos reforços. Mas, até o momento, o Verdão não anunciou nenhuma contratação e está contando apenas com o retorno do goleiro Vinicius Silvestre e do meio-campista Pedrão, além dos atletas da base.

Jogadores ”em promoção” no mercado europeu! Qual deles você gostaria de ver no seu time? Juan Jesus Rafael Thiago Maia Fred

Porém, o cenário no Alviverde pode mudar a qualquer momento, visto que nesta semana o clube paulista recebeu várias ofertadas de empresários. Entretanto, Anderson Barros tem demonstrado discrição nas negociações. Segundo a apuração da nossa reportagem com fontes ligadas à diretoria do Palmeiras, o time está interessado no lateral-direito Orejuela, do Cruzeiro, e no lateral-esquerdo Jorge, do Mônaco, emprestado ao Santos na última temporada. O técnico Vanderlei Luxemburgo deu o aval para o dirigente iniciar as negociações.



Foto: Vinnicius Silva/Cruzeiro

Em dezembro, o Cruzeiro adquiriu 50% dos direitos econômicos de Orejuela por 1,5 milhão de dólares, cerca de R$ 6 milhões. Porém, o colombiano, de 24 anos, não deve permanecer no time mineiro devido à crise financeira. A Raposa pretende emprestar o jogador para algum clube nesta temporada, visto que não terá condições de manter os vencimentos do lateral. De acordo com o site​ GloboEsporte.com, o pré-contrato prevê um salário superior a R$ 300 mil por mês.

Por outro lado, Jorge foi uma das peças chave na campanha do Santos no Campeonato Brasileiro. Durante sua passagem pelo clube paulista, o atleta entrou em campo 35 vezes e marcou 2 gols. O lateral-esquerdo, que foi emprestado pelo Mônaco até o fim de 2019, com valor de compra fixado, não teve sua permanência garantida no Peixe e voltou ao time francês. Para fechar as negociações com os franceses, o Palmeiras terá que investir 8 milhões de euros, cerca de R$ 37,1 milhões.



Fresquinha do #BP: Orejuela será jogador do Palmeiras e muito provável a primeira contratação da era Barros. Jogador foi indicado por Vanderlei Luxemburgo para a lateral direita. — Bandeira Palestra  (@bandeirapalest) January 9, 2020

As contratações dos dois laterais podem auxiliar o plantel para a temporada de 2020, já que o Palestra sofreu com as baixas do meio-campista Hyoran, dos atacantes Carlos Eduardo, Henrique Dourado, Borja e Artur, do goleiro Fernando Prass, dos zagueiros Edu Dracena e Antônio Carlos e do meio-campista Thiago Santos. Na última segunda-feira (6), o elenco se reapresentou para a pré-temporada.