Palmeiras segue visado no mercado e Fluminense inicia conversas por zagueiro pedido por Odair

​O zagueiro Emerson Santos iniciou sua carreira nas categorias de base do Botafogo em 2013. Após dois anos, o atleta assinou contrato profissional com o clube carioca. Em 2018, o ​Palmeiras adquiriu o atleta, de 24 anos, por 1,26 milhões de euros, cerca de R$ 5,8 milhões – na cotação atual. No mesmo ano, o Verdão emprestou o jogador para o Internacional, time pelo qual disputou 28 partidas e marcou 2 gols.

Após o fim do empréstimo, o zagueiro retornou a São Paulocmas não deve fazer parte do plantel de Vanderlei Luxemburgo. De acordo o repórter ​Gerson Júnior, da Rádio Brasil, o Fluminense estaria negociando o jogador com o Alviverde. Além disso, o atleta já trabalhou com o Odair Hellmann, ou seja, tudo indica que o jogador foi um pedido do técnico do clube das Laranjeiras.

O próprio presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, confirmou durante o evento de lançamento do Campeonato Carioca que o clube estaria procurando um zagueiro e que as negociações já estavam em andamento, visto que o zagueiro Frazan lesionou o joelho e irá ficar afastado do Tricolor de 6 a 8 meses. Emerson Santos, que tem contrato até dezembro de 2022, atualmente é avaliado no mercado em 1 milhão de euros, cerca de R$ 4 milhões.

Luan e Émerson Santos uma das piores duplas de zaga dos últimos anos do @Palmeiras. Galiotte acabou com o clube! — Pra cima Porco (@Palmeir97926109) January 16, 2020

Palmeiras tem 6 zagueiros, Emerson Santos é fraco, tenta colocar na negociação com o Ronny — NaáH (@NathanSouzaSEP) January 16, 2020





Apesar de o Verdão não ter interesse em permanecer com o jogador para a temporada de 2020, essa seria a décima saída do elenco, já que Hyoran, Carlos Eduardo, Artur, Fernando Prass, Edu Dracena, Henrique Dourado, Antônio Carlos, Borja e Thiago Santos se despediram do clube alviverde. Por outro lado, o Palmeiras continua se movimentando mercado em busca de reforços para preencher as posições.



Créditos da foto: ​Palmeiras