Palmeiras topa vender meia e Deyverson pode fechar com clube brasileiro

​ O Palmeiras segue ajustando o elenco para a temporada 2020. Nestes primeiros dias de trabalho da nova comissão técnica, o movimento do clube tem sido mais de saída de jogadores do que de chegada, tendo em vista que nenhum reforço foi anunciado até o momento e quase dez atletas já foram negociados.

O técnico Vanderlei Luxemburgo parece satisfeito com o elenco deixado por Mano Menezes e Alexandre Mattos e neste primeiro momento está em conjunto com a diretoria buscando enxugar o inchado elenco alviverde.

A primeira semana de treinos da pré temporada do Palmeiras em 2020 ao que tudo indica deve começar no mesmo ritmo. Além das saídas do meia atacante Hyoran e do lateral esquerdo Victor Luis para o Atletico-Mg engatilhadas, o Palmeiras pode concluir a qualquer momento a venda do meio campista Gustavo Scarpa para o futebol europeu.

De acordo com informações do jornalista Alex Muller, narrador e apresentador do canal à cabo TNT, o alviverde aceitou uma proposta do Almería pelo jogador e a confirmação do negocio agora está apenas por um acordo salarial entre o jogador e o clube espanhol. Os valores da negociação não foram divulgadas pelo comunicador mas a última notícia dava fala que o negócio girava em torno de 10 milhões de euros aproximadamente.

Palmeiras e Almería/ESP se acertam e ida de Scarpa para a Europa depende agora do acordo salarial com o jogador, que só aceitará a negociação se for ganhando mais. Parece óbvio, mas nem sempre um time pequeno europeu paga mais que um grande daqui.

O Verdão agora vive a explicativa de concluir a negociação, fazer caixa, aliviar a folha salarial para ir ao mercado e buscar jogadores que cheguem para assumirem a titularidade do novo time que será formado para a temporada que se inicia.