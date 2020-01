Palmeiras x Oeste | Prováveis escalações, onde assistir, horário e local

Após ficar no empate sem gols com o São Paulo no primeiro clássico oficial do ano, o ​Palmeiras tenta buscar sua segunda vitória no Paulistão nesta quarta-feira (29), quando encara o Oeste na capital paulista. Como o Allianz Parque segue em obras, a partida será disputada no Pacaembu. Confira a seguir tudo o que você precisa saber sobre este duelo:

​Ficha técnica e onde assistir

Ficha técnica:​ ​Palmeiras x Oeste ​Motivo: ​3ª rodada do Campeonato Paulista 2020 ​Data: ​29/01/2020 ​Hora: ​19h15 (de Brasília) ​Local: ​Pacaembu, em São Paulo (SP) ​Árbitro: ​Edina Alves Batista (SP) ​Onde assistir: ​Premiere

Prováveis escalações

​Provável Palmeiras: ​Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Victor Luís; Ramires, Zé Rafael, Lucas Lima, Gustavo Scarpa, Gabriel Verón; Willian. ​Provável Oeste: Caíque França; Éder​, Sidimar, Bruno Bispo e Rael; Mantuan, Matheus Jussa, Wallace Bonilha, Roberto, Mazinho; João Paulo.

Luxemburgo promoverá mudanças em seu time titular que encarou o São Paulo no último final de semana. Bruno Henrique segue no departamento médico, enquanto ​Felipe Melo, Gabriel Menino, Dudu e Luiz Adriano serão poupados. Willian deve atuar centralizado no comando do ataque, setor que também terá Verón e Gustavo Scarpa.

O Oeste não tem suspensos ou lesionados para este compromisso, e deve enviar à campo uma formação bem parecida com a que derrotou o Ituano na rodada passada. A única modificação fica a cargo da entrada de Wallace Bonilha no lugar do atacante Marlon, para dar mais força/consistência ao meio-campo da equipe rubro-negra.

Campanha e retrospecto histórico

​Palmeiras ​Oeste ​Ituano 0 x 4 Palmeiras (22/01) ​Novorizontino 2 x 0 Oeste (22/01) ​Palmeiras 0 x 0 São Paulo (26/01) ​Oeste 1 x 0 Ituano (25/01)

O retrospecto histórico entre essas equipes, considerando todas as competições, traz somente onze partidas. O Palmeiras leva vantagem com seis vitórias conquistadas, contra apenas um triunfo da equipe de Barueri, obtido em um amistoso disputado em 2004.